Недетские игры: Забава юных жителей Дона могла привести к трагедии

Ростов-на-Дону, , 14:13 — REGNUM

В Ростовской области бдительность таганрожца уберегла юных жителей приморского города от беды. Мужчина увидел, что во дворе дети играют с предметом очень похожим на боеприпас. Внимательный горожанин оказался прав. Как проинформировали ИА REGNUM в управлении Росгвардии по Ростовской области, специалисты установили, что это инфракрасный авиационный пиропатрон Л-221.

Трагедия могла произойти в любую минуту, так как снаряд мог взорваться, например, от удара о землю. Прибывшие сотрудники Росгвардии опасную находку изъяли и передали военным саперам для обезвреживания.

Выяснилось, что снаряд в руки школьникам попал случайно. Предполагается, что боеприпас выпал с поезда, двигавшегося по улице Транспортной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спасатели Ростовской области напоминают местным жителям о том, что к боеприпасам прикасаться нельзя ни в коем случае. В первую очередь, обнаружив подозрительны предмет, необходимо позвонить в единую диспетчерскую службу и дождаться прибытия специалистов. Это поможет избежать несчастных случаев.

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Арсенал снарядов времен войны найден под Ростовом-на-Дону

Напомним, в январе 2016 года в Тарасовском районе старшеклассник пытался распилить снаряд. Он хотел сдать металлолом, но вместо этого оказался на больничной койке. Школьник не знал о том, что у него в руках случайно оказалась настоящая бомба. К счастью, подросток остался жив, но лишился фаланг трёх пальцев, у него также открытый перелом ноги.

А вот осенью 2014 года в Куйбышевском районе произошла трагедия. Погиб житель хутора Крюково, который пытался разобрать боеприпас времен Великой Отечественной войны. В апреле того же года в реанимации оказался житель хутора Чапаевка Белокалитвинского района. Мужчина пытался распилить фугас болгаркой.

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