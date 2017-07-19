Пассажирам московского метро предлагают раздавать дождевики

Москва, , 14:11 — REGNUM Раздавать пассажирам метро в пасмурную погоду на выходе из станций дождевики предложил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников. Однако представители столичного метрополитена отреагировали на эту идею более чем сдержанно. Там заявили, что было бы неплохо сначала ставить в известность о своих инициативах сотрудников метро, а уж потом выступать на публике, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нам непонятно, почему человек, не имеющий никакого отношения к метро, выступает с такими инициативами. Причем он делает это, не поставив нас в известность. Наверное, прежде чем делать подобные заявления, было бы неплохо сначала проинформировать о них руководство метрополитена, обсудить с ним свои идеи, согласовать, выслушать замечания и соображения, получить согласие, а уж потом выступать на публике. Его заявление стало для нас большой неожиданностью, и сейчас мы готовим официальное заявление по этому поводу» — сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Однако, Александра Семенникова нисколько не смутила более чем сдержанная реакция представителей московского метрополитена на озвученные им публично предложения. Он продолжил фонтанировать новыми идеями. Так, тему дождевиков в метро депутат развил предложением размещать на них информацию о достопримечательностях столицы. По его мнению, это будет способствовать продвижению образа Москвы как туристического центра. Александр Семенников считает, что в связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу такое нововведение было бы особенно актуально.

Депутат Мосгордумы Александр Семенников уже не первый раз замечен в том, что он выступает с оригинальными заявлениями. Год назад он обращался в департамент торговли и услуг столицы с предложением организовать в городе пункты проката зонтов