Глава МЧС ДНР отказался принимать обратно на работу беженцев

Донецк, , 14:04 — REGNUM Бывшим сотрудникам МЧС, которые оставили ДНР во время активных боевых действий в 2014 году, не место в рядах МЧС ДНР. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 19 июля заявил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Алексей Кострубицкий.

«В нашей структуре, как и в любом ведомстве, были люди, которые уехали на подконтрольную Украине территорию. Кто-то из страха, кто-то из-за того, что нас не поддерживал или сделал другой выбор. И сейчас они, действительно, возвращаются. Я часто получаю заявления о приеме на работу, в которых эти люди рассказывают о своем профессионализме и человеческих качествах. Те самые люди, которые оставили нас в трудную минуту, которые оставили своих друзей, своих сослуживцев, когда люди по две-три недели жили в своих подразделениях, потому что было мало людей. Не было возможности сменить смену, люди просто жили на работе», — рассказал Захарченко.

Он признался, что в 2014 году не смог навещать больную дочь, которая находилась в реанимации за пределами ДНР.

«Конечно, сейчас те, кто уехал, возвращаются и говорят: «У нас же была причина. Мы же не просто так уехали. У нас кто-то болел, что-то произошло». У всех, по их мнению, была какая-то положительная причина. На это я им отвечаю: «В 2014 году, когда было сложно, я был здесь на месте. А моя семья, мой ребенок уехал. 8 лет дочке, она была там, в больнице, лежала в реанимации, потому что у нее бронхиальная астма. А у меня не было возможности туда (за пределы ДНР) поехать». Вот и вся причина… Тот, кто струсил и сбежал, им не место в наших рядах», — сказал Кострубицкий.

Ранее, 28 июня 2017 года во время «прямой линии» с жителями Донбасса глава ДНР Александр Захарченко призвал беженку-медика, уроженку Красногоровки (под контролем ВСУ, Донбасс) вернуться в ДНР.

«К сожалению, у нас на сегодняшний день есть большой дефицит медперсонала, тем более младшего медперсонала. С работой здесь проблем точно не будет, тем более, как я понимаю, она (беженка) работала в родильном отделении. У нас медицинские специальности наиболее востребованы. Я уверен, что место в общежитии ей будет предоставлено… Ждем, приезжайте, работой и жильем обеспечим. Возвращайтесь домой», — обратился к переселенке в прямом эфире Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2017 года глава ДНР Захарченко во время визита в Крым назвал «предателями» десятки тысяч беженцев из Донбасса, которые были вынуждены оставить свои дома и спасаться от войны на Крымском полуострове. По его словам, «предателями» можно считать обеспеченных людей, которые за годы войны в Донбассе не только обзавелись собственным жильем в Ялте, но и приехали в Крым на дорогих машинах и успели спасти от экспроприации представителями республик крупные средства. «По нашим подсчетам республика Крым приняла из ДНР порядка 12 тысяч беженцев. Я понимаю, что на самом деле она приняла десятки тысяч людей, которые сбежали. Но мы их не считаем нашими беженцами», — заявил Захарченко.

Напомним, 27 марта 2017 года глава ДНР Захарченко отметил, что жители Донбасса, которые проживают на подконтрольной Украине территории, не должны опасаться за свою безопасность и жизнь, посещая ДНР.

«На нашей территории им (жителям Донбасса, которые проживают в украинской части региона) ничего не угрожает. Они свободно могут пересечь линию соприкосновения и приезжать в республику, а потом обратно выехать так же, как они делали и раньше. Они приезжали к нам за медицинской помощью, дети поступали в наши учебные учреждения. Мы всего лишь сделали этот процесс открытым и более цивилизованным и начали оказывать более конкретную помощь. Я не думаю, что человека, который приехал в Донецк вырвать зуб, будет преследовать СБУ», — сказал Захарченко.