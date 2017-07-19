Граждане смогут оплачивать общедомовые нужды по счетчикам

Москва, , 14:03 — REGNUM Закон, уточняющий порядок определения расходов на оплату коммунальных услуг, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Речь идет об услугах, которые потребляют жители при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

С 1 января 2017 года оплату таких услуг стали включать в стоимость квартплаты.

Документ устанавливает, что еслимногоквартирный дом управляется управляющей организацией, ТСЖ или жилищным кооперативом, а также оснащен общедомовым счетчиком, то размер расходов на оплату общедомовых нужд (ОДН) можно рассчитывать по показателям счетчика, а не по тарифам, установленным региональными властями.

Под общедомовыми нуждами подразумевается холодная и горячая вода, отведение сточных вод и электроэнергии. Для того, чтобы отказаться от включения расходов на общедомовые нужды в состав жилищной услуги в размере норматива, жильцы должны приять решение о переходе на данные счетчика на общем собрании.

Нормативы потребления приводят к существенному увеличению платы на общедомовые нужды — граждане зачастую оплачивали существенно больше, чем потребляли, отмечали парламентарии. Теперь с принятием закона у собственников появляется альтернатива — платить ОДН по счетчикам либо по нормативам. По мнению авторов закона, его принятие позволит снизить размер платы на общедомовые нужды.