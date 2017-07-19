Массовые долги населения за ЖКХ: кто виноват и что делать?

Москва, , 14:03 — REGNUM Главная причина массовых долгов населения по тарифам ЖКХ кроется в низком уровне жизни людей, считает Профессор РАНХиГС при Президенте РФ Института отраслевого менеджмента Евгений Богомольный. Как он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, в то время, как цены на тарифы продолжают расти, зарплаты остаются такими же, а общий уровень жизни людей снижается.

«Первое, я считаю, нужно повышать уровень жизни людей. Мы с вами прекрасно знаем, это и Правительство подтверждает статистику, что уровень жизни населения падает, доходы падают, а тарифы при этом растут. Приходится за одно и то же потребление платить больше», — отметил Богомольный.

По его словам, когда происходит установка нормативов на будущий год, долги пытаются включить в тарифы. Получается тот, кто хорошо платит, вынужден оплачивать долги тех, кто пренебрег своей обязанностью. По мнению профессора, есть разные способы заставить компании выплачивать долги. При этом помимо повышения уровня жизни, еще один действенный метод — «заморозка» тарифов.

«Есть много всяких способов — это и суды, и судебные приставы, и агентства, которые собирают долги, где-то удается, где-то не удается, но долги есть всегда. Конечно, помогло бы еще затормозить тарифы. Сейчас их сделали согласно существующему законодательству не выше, чем уровень инфляции, — 4%. Все-таки это тоже рост, при этом зарплата не растет. Вот эти процессы все время друг друга усиливают, и поэтому сложно бороться с долгами. Только удается их снизить, так что-то другое приходит, тот же рост тарифов. И опять начинается. Человек не платит, потребление одно и то же, за счет роста тарифов и долги увеличиваются. Вот такой вот круговорот», — считает Богомольный.

Как он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, самая большая масса долгов по уплате тарифов ЖКХ приходится на юридические лица. Чаще всего долги касаются федеральных органов и органов местного самоуправления.

«Долги — это вещь, которая существует всегда. К примеру, жил человек один, детей нет, и умер. За последний месяц он не заплатил — вот появляются долги. Но если взять так называемые критические долги самые большие, то их основная часть приходится на юридические лица», — подчеркнул Богомольный.

По его словам, долги физических лиц также имеют место быть, и здесь идет деление. Бывают, ситуации, когда не платят сами люди, в других случаях, например, люди заплатили в управляющую компанию, а управляющая компания не платит.

«Конечно, ресурсосоставляющим организациям не хочется иметь долги, это ослабляет их работу по текущему капитальному ремонту, обновлению оборудования. Бывает, когда люди не платят по разным причинам. Кто-то не хочет платить, а у кого-то не хватает», — отметил Богомольный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень сообщил, что объём долгов организаций и граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составил 1,34 трлн рублей, из них долги населения — 645 млрд рублей. Он также сообщил, что сумма долга у населения выросла с 4 до 6%. По данным Федеральной службы судебных приставов России, согласно последним исследованиям, по средней сумме долга за услуги ЖКХ, на первое место вышла Москва — по состоянию на 1 мая 2017 года в столице на одно дело о взыскании приходится 62,6 тыс. руб. задолженности.

Ранее по теме: Задолженность по ЖКХ в России превысила 1,3 трлн рублей — Михаил Мень