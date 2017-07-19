Почти вдвое снизилось число преступлений мигрантов в Мурманской области

Мурманск, , 13:29 — REGNUM С начала 2017 года на 40,8% снизилось количество преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства в Мурманской области. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно на пресс-конференции руководителя Управления МВД России по области генерал-майора полиции Игоря Баталова.

«Более трети преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, связаны с подделкой официальных документов. Кроме того, на 54,7 процента произошло снижение числа преступных проявлений в отношении иностранцев», — отметили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что на территории региона в течение полугодия сохранялась стабильная миграционная обстановка.

Напомним, в 2017 году в Мурманской области впервые за многие годы был зафиксирован миграционный прирост населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт на территории Мурманской области, составляет свыше 20 тысяч человек.

Чаще всего люди приезжают в Заполярье за работой, большинство из них проживает в областном центре. Заняты приезжие в сферах строительства, торговли, добычи полезных ископаемых.

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