Инвалиду Антону Мамаеву, осужденному за разбой, изменена мера пресечения

Москва, , 13:26 — REGNUM

Тимирязевский районный суд Москвы на выездном заседании в СИЗО «Матросская Тишина» освободил из-под стражи под подписку о невыезде осужденного за разбой инвалида 1-й группы Антона Мамаева, сообщил журналистам его адвокат Андрей Орлов.

Как сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, Мамаев покинет СИЗО в ближайшие часы.

«В ближайший час или полтора Мамаева должны выпустить из СИЗО», — сказал Иван Мельников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28-летний Антон Мамаев, у которого полностью атрофированы мышцы, 30 июня был признан судом виновным в вооружённом разбое по делу о похищении мотороллера, ему назначено наказание в виде 4,5 лет колонии.

12 июля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила Антона Мамаева в СИЗО, и подтвердила, что будет ходатайствовать об изменении ему меры пресечения.

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