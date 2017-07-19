В Татарии появятся 56 новых зон отдыха: Год экологии

Казань, , 13:24 — REGNUM

В рамках Года экологии в Татарии до конца 2017 года планируют создать 56 зон отдыха. Об этом на заседании президиума Кабинета Министров региона 19 июля рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Основным вопросом повестки заседания было состояние водоохранных зон в регионе.

«У нас прошлый год прошёл как Год водоохранных зон. В регионе была проделана серьезная работа по защите водоохранных зон рек, по благоустройству территорий вблизи водных объектов», — отметил Песошин, добавив, что в этом году в республике не только Год экологии, но и общественных пространств.

За 2016 год был приведён в порядок 21 водный объект. Из масштабных проектов этого года Алексей Песошин отметил создание туристической рекреационной зоны на городском озере Альметьевска. Кроме очистки объекта здесь был построен пляж, вместо болота создан бассейн под открытым небом, скалодром, верёвочный парк, современный коворкинг центр и вейк-парк, соответствующий европейским нормам. Объект был открыт 13 июля 2017 года.

Глава Кабинета министров РТ также уточнил, что работы по установлению границ водных объектов будут продолжены.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов РТ, в «Зелёном рейтинге», составленном в рамках международного конкурса «Экотрадиция», Татария вошла в пятёрку регионов с высокой экоактивностью населения.

Напомним, 2017 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии. Цель данного решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.