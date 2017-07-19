Древнее захоронение воинов обнаружено в Чувашии

Чебоксары, 19 июля 2017, 13:15 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии на грунтовом могильнике обнаружены захоронения воинов. В могилах также нашли предметы вооружения — меч, кинжал, копья, метательные дротики, стрелы, топор, сообщили ИА REGNUM в администрации района.
В июле на Сендимиркинском грунтовом могильнике были возобновлены археологические раскопки, которые проводят с 2012 года Чувашский государственный институт гуманитарных наук совместно со студентами Мордовского государственного пединститута им. Евсевьева. Если в прошлые годы на могильнике, находящемся на мысе между оврагами вблизи деревень Буртасы и Сендимиркино, были обнаружены женские и детские погребения, то в прошлом году и на этот раз были обнаружены и мужские.
«Это были настоящие воины, которых захоронили вместе с предметами вооружения. Это меч, кинжал, копья, метательные дротики, стрелы в колчанах, топор. Кроме того, найдены красивые украшения: бусы, уздечные наборы, застежки, пряжки и др. Вместе с людьми были и горшки — предположительно, наполненные едой», — говорится в сообщении.
Ожидается, что осенью будут известны результаты их содержания: исследование проведёт Институт почвоведения Российской Академии наук. По остаточному содержанию фосфора ученые выяснят, что на самом деле содержалось в горшках.
Артефакты, которые были раскопаны археологами, датируются
Напомним, в этом году в Чебоксарах поисковики исследуют объекты времен Великой Отечественной войны, находящиеся на территории поселка Октябрьский (Заволжье). Полевые фортификационные сооружения, вероятнее всего, являются частью оборонительного рубежа, возводившегося в декабре 1941 — январе 1942 года на территории Среднего Поволжья.
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В прошлом году раскопки велись также в Марпосадском районе, где исследуют финно-угорский могильник
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