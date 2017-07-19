750 детей из ДНР Россия примет на отдых уже завтра

Донецк, , 13:10 — REGNUM 750 детей из ДНР отправятся в детский оздоровительный лагерь «Дмитриадовский» на побережье Азовского моря в Ростовской области России. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в министерстве образования и науки ДНР.

«Завтра в 8:40 состоится отъезд первой группы детей Донецкой Народной Республики на отдых в детский оздоровительный лагерь «Дмитриадовский», расположенный в Неклиновском районе Ростовской области России. Всего завтра отправятся 750 человек», — говорится в сообщении.

По информации Минобрнауки, на оздоровление в Россию поедут дети льготных категорий из Донецка, Горловки, Макеевки, Докучаевска, Ясиноватой, Шахтерска, Амвросиевки.

По информации аппарата омбудсмена ДНР, вчера на форум православной молодежи в Карачаево-Черкесскую республику отправилась группа детей из прифронтового Докучаевска.

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Напомним, что Глава ДНР Александра Захарченко 28 июня в ходе прямой линии с жителями Донбасса сообщал, что в 2017 году четыре с половиной тысячи детей оздоровятся на курортах в России.