Активисты ОНФ в Петербурге отследили плавучие свалки на реках города

Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Многочисленные плавучие свалки на водной акватории Санкт-Петербурга обнаружили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Информация о них будет передана в природоохранное ведомство города. Не дожидаясь принятия мер чиновниками, общественники по мере сил убирают обнаруженные загрязнения.

Как сообщили в ОНФ, в рамках проекта «Генеральная уборка» были обследованы акватория большой Невы, а также реки Карповка, Охта, Малая, Средняя и Большая Невка, Черная речка и их береговая линия на предмет скопления мусора.

«Мониторинг ОНФ был проведен по многочисленным обращениям в петербургское отделение Народного фронта горожан с жалобами на загрязненную акваторию. В ходе серии рейдов плавучие свалки были обнаружены в Петроградском, Приморском, Красногвардейском районах», — отметили в ОНФ.

Активисты Народного фронта обратятся в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга с просьбой усилить контроль за ликвидацией плавучих свалок.

В ходе мониторинга силами самих общественников и неравнодушных петербуржцев была произведена очистка водной поверхности от стеклянных и пластиковых бутылок, кусков пенопласта, полиэтиленовых пакетов и автомобильных деталей. Всего было собрано не менее десяти мешков мусора.

Как выяснили активисты ОНФ, судя по характеру мусора, источником загрязнения водной акватории являются не только хозяева и гости судов, но и жители города и гости, отдыхающие на берегах и у спусков к воде.

«По данным комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, ежегодно с поверхности акватории Санкт-Петербурга собирается порядка 1 тысячи тонн мусора. <…> Многое зависит от нашей собственной экологической культуры. Важно, чтобы каждый понимал, что выброшенные в канал бутылка или пакет наносят серьезный ущерб всем нам», — заявил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Александр Холодов.

Помимо мусорной проблемы, активисты ОНФ во время рейда призвали судоводителей не сливать нечистоты за борт, а сдавать так называемые хозяйственно-бытовые и нефтезагрязненные воды в специально оборудованные пункты. Листовки со схемой размещения пунктов приема загрязненных вод и отходов активисты ОНФ распространили среди капитанов судов.

Как сообщало ранее городское экологическое ведомство, Научно-исследовательский институт морского флота разработал схему расположения пунктов приема льяльных, фекальных и хозяйственно-бытовых стоков с судов.

Согласно схеме, приемщики отходов должны стоять на нескольких уровнях. На первом, рассчитанном для судов, курсирующих по центральной части рек и каналов, должны стоять 4 пункта приема. На втором, в районе рек и каналов Невы и ее дельты — 6 пунктов, далее предусмотрены 2 базы в виде баржи объемом 20 тонн и объемом 600 тонн.

В этом сезоне традиционно организован прием льяльных вод на Малой Неве, в Уткиной заводи, в районе Малоохтинского моста, на Фонтанке. Специалисты комитета по природопользованию призвали владельцев и гостей судов не бросать мусор в реки и каналы, не сливать отходы и бережно относиться к городской природе.

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