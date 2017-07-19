Мэрия Кургана заставляет бизнесмена работать себе в убыток?

Курган, , 13:03 — REGNUM Мэрия Кургана обратилась в силовые, судебные и надзорные органы, чтобы заставить предпринимателя эксплуатировать убыточные котельные, которые он выставил на продажу. Если котельные не заработают в ближайший месяц, будет сорван отопительный сезон, заявляют чиновники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в Кургане владелец двух котельных Евгений Брагин с мая 2017 года не поставляет горячую воду в 800 квартир. Свои действия он пояснил убытками из-за низкого тарифа и тем, что сами котельные выставлены на торги.

Речь идет о пяти десятиэтажках комплекса «9 Мая» и пятиэтажном доме 34а по ул.Гагарина. С известием о продаже котельных владельцем, люди потеряли надежду не только увидеть горячую воду в квартирах, но и отопление.

Индивидуальный предприниматель Евгений Брагин пояснил свои действия тем, что ему изначально установлен дискриминирующий тариф. При выручке в 2016 году в 7 млн 300 тыс. рублей, его предприятию выставили за газ и электричество счет в 7 млн 600 тыс. рублей. Тариф в его котельных был 1 350 рублей за 1 Гкал, а у «Курганской генерирующей компании» (КГК), к примеру, — 2 260 рублей за 1 Гкал. В таких условиях, как заявил Брагин, он не собирается работать и не желает быть спонсором потребителей.

Обращения в областной департамент госрегулирования цен и тарифов с просьбой повысить тариф до среднего по аналогичным котельным, по словам Евгения Брагина, сопровождаются отказами. Поэтому иного выхода, как продать котельные за 15,5 млн рублей, предприниматель не видит.

Тем временем городские власти обратились в Арбитражный суд, СКР по Курганской области и прокуратуру с требованием обязать предпринимателя поставлять ресурсы.

Начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений аппарата главы города и Курганской городской думы Елена Бессонова заявила Znak.com. что котельные Брагина и проложенные от них тепловые сети — единственный источник теплоснабжения вышеукзанных шести домов. Кроме того, договоры с жильцами домов на данный момент предприниматель не расторгнул.

«В свою очередь администрация Кургана готова рассмотреть вопрос и оплатить предпринимателю убытки, понесенные в результате дальнейшего осуществления им отопления домов и подачи горячего водоснабжения. Кроме того, ему было предложено в случае несогласия с установленным тарифом, собрать документы, подтверждающие необходимость увеличения тарифа, и подать их в соответствующие органы власти Курганской области для пересмотра денежной величины тарифа», — сообщила Znak.com представитель мэрии Кургана Елена Бессонова.

И подчеркнула, что Евгений Брагин в администрацию пока не обращался. Предприниматель в свою очередь заявил Znak.co, что нашел для котельных арендатора, которому, возможно, удастся добиться повышения тарифа и тогда вопрос будет исчерпан.

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