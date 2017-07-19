В Астрахани родился мальчик Золотой

Астрахань, , 12:54 — REGNUM В Астраханской области родители чаще всего называют своих новорождённых детей Артёмами и Викториями. По информации региональной службы загс, в 2017 году помимо этих имён в пятёрку самых популярных для мальчиков вошли Александр, Максим, Дмитрий и Кирилл, передаёт ИА REGNUM 19 июля.

По сравнению с 2016 годом, список предпочтительных для детей имён не изменился. Что касается девочек, то для них чаще всего родители выбирают имена София, Дарья, Мария и Анастасия. Они также сохраняют своё лидерство вот уже несколько лет. Популярность не теряют также Арина и Алиса, а у мальчиков Егор, Михаил и Андрей.

Ранее по теме: В Астраханской области новорожденных чаще называли Артемами и Мариями

В Астраханской области рождаемость взяла верх над смертностью

Носят новорождённые астраханцы и редкие имена. Так, в регионе проживают Анис, Самсон, Стефан, Ярополк, Всеслав и Добрыня, Елизар, Генрих, Одиссей, Ратибор и Святогор. А одному мальчику родители дали имя Золотой.

А вот такие имена как Анатолий, Ефим, Пётр, Прохор, Тарас, Фома, Трофим уже стали в регионе редкими.

Также с начала 2017 года в Астраханской области зарегистрировали новорождённых девочек с именами Афелия, Аэлита, Виталия, Воля, Калина, Капитолина, Мадонна, Милентина, Мирабелла, Мирра, Мэри, Патриция, Павла, Хрусталина. Малышкам присваивали и старорусские имена: Акулина, Аксинья, Матрёна, Анисия, Любава.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года Госдума приняла закон об именах и фамилиях детей. Так отныне в имени ребёнка «не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы». Те же требования действуют при записи имени новорождённого. А вот называть детей с использованием аббревиатур и сокращений можно, кроме тех, которые «являются вызовом для общества». Закреплённые в законе нормы касаются и фамилий детей.

Читайте также: Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах

Как пояснили авторы законопроекта, при наречении ребёнка необходимо учитывать его потребности в нормальной жизни, всестороннем развитии, уважении его индивидуальности и человеческого достоинства.

Как уточнили в службе загс Астраханской области, с начала 2017 года года в регионе зарегистрировано рождение 5 915 детей, что на 1 016 меньше, чем за первое полугодие 2016 года.

«Это во многом объясняется «демографической ямой» 90-х годов прошлого века, из-за которой не велико количество женщин, вступивших сейчас в половозрелый возраст», — пояснили в службе.

Из общего количества рождённых малышей большая часть (2 303) приходится на вторых детей. В Астраханском регионе в первом полугодии зарегистрировано рождение 69 детей-двоен и одна тройня.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума ограничила фантазию родителей в праве давать имена детям