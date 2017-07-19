Госдума переводит СНТ и ОНТ на «безнал» и прописывает господдержку

Москва, , 12:46 — REGNUM Законопроект о садоводстве Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Определяются особенности правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Предлагается сократить количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) и огородническое некоммерческое товарищество (для огородничества).

«Ушло понятие «дача», — отметил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

Прописывается, что на огороднических участках нельзя будет возводить капитальные строения, только временные.

Поправками устанавливается два вида взносов — целевые и членские, вступительные взносы отменяются. Законопроект также прописывает внесение взносов только безналичным путем.

Общая территория в дачных товариществах будет являться общей долевой собственностью, которая не подлежит банкротству или изъятию.

Законопроектпозволяет гражданам ведение садоводства и огородничества без образованияюридического лица. Но в случае желания правообладателей земельныхучастков быть членами товарищества, им предлагается такая возможность —как для собственников земли, так и для граждан, обладающих правамибессрочного пользования или аренды земельных участков.

Законопроект дополняется главой, касающейся государственной и муниципальной поддержки граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, а также создаваемых ими организаций в этой сфере. Предусматривается также упрощенный порядок лицензирования скважин для централизованного водоснабжения граждан, осуществляющих ведение садоводства и огородничества.

В случае принятия в третьем чтении закон вступит в силу с 1 января 2019 года.