Активисты ОНФ составили рейтинг «убитых» дорог в Калининградской области

Калининград, , 12:45 — REGNUM В Калининградской области создана интерактивная карта «убитых» дорог. Идея реализована активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщили сегодня, 19 июля, корреспонденту ИА REGNUM в калининградском штабе фронта.

Лидерами по «убитости» оказались дороги Калининграда, Светлогорска, Черняховска и Гурьевского городского округа.

«У жителей есть нарекания к участкам дорог как в городах области, так и в небольших населенных пунктах, — сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Калининградской области Алексей Клюнеев. — Независимо от того, где находится дорога, которая отмечена на интерактивной карте ОНФ, мы будем настаивать на включении ее в планы ремонтных работ».

Поэтому, продолжил активист, «на встречах с жителями призываем активно включаться в проект ОНФ, отмечать «убитые» дороги, голосовать за уже отмеченные и тем самым помогать делать наши дороги лучше и безопаснее».

На интерактивной карте ОНФ отмечены 94 дороги в Калининградской области, собрано более 4 тыс. голосов. В десятку самых плохих дорог вошли:

в Калининграде — улицы Велосипедная дорога, Георгия Щербакова и 2-я Большая Окружная;

в Светлогорске — улицы Новая, Нахимова, Фрунзе;

в Черняховске — улица Капитана Линчевского.