Фирму самарского депутата заподозорили в антисемитизме

Самара, , 13:23 — REGNUM Строительная компания АО «Кошелев — проект Самара» депутата Самарской губернской думы Владимира Кошелева снова оказалась в эпицентре скандала из-за нарушения закона о рекламе. Как сообщили ИА REGNUM в региональном УФАС России, компании назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

«Ранее в антимонопольный орган признал ненадлежащей рекламу АО «Кошелев-Проект» Самара» следующего содержания: «Ну что, Яков Моисеевич, больше мы за вашу квартиру платить не будем. Зачем платить, лучше покупать. Корпорация «Кошелев», номер телефона», — пояснили в ведомстве. — Поводом стали обращения трех граждан, в которых было указано, что, по их мнению, данное рекламное сообщение содержит непристойные и оскорбительные образы. В ходе рассмотрения материалов дела было установлено, что рекламный ролик «Не плати за съемное», распространенный на радиостанциях и телеканалах Самарской области в совокупности со всеми представленными в ней изображениями и выражениями содержит признаки нарушения части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе» — не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении национальности».

Кроме того, в спорной рекламе содержится информация о приобретении квартиры у застройщика с использованием кредитных средств в рамках программы «Президентская ипотека», однако не указаны условия при предоставлении кредита, влияющие на его стоимость, а именно сведения о страховании и об обеспечении кредита по программе «Президентская ипотека», отмечают в УФАС.

«Согласно части 3 статьи 28 ФЗ «О рекламе», если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием и погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», для заемщика и влияющие на нее, — сообщили подробности в ведомстве. — Таким образом, Самарское УФАС России установило, что в спорной рекламе отсутствуют сведения о страховании и об обеспечении кредита по программе «Президентская ипотека», что является нарушением части 3 статьи 28 ФЗ «О рекламе».

Ответственность за совершение данного правонарушения предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Штраф за данное правонарушение составил для АО «Кошелев-проект Самара» 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года УФАС региона распространило информацию о том, что реклама строительной компании АО «Кошелев — проект Самара» про «Якова Моисеевича», которую крутили на самарских телеканалах, содержит непристойные и оскорбительные образы. К такому выводу пришла комиссия УФАС, выявившая и другие нарушения закона о рекламе.

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