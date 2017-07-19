Китайский школьник написал письмо Елизавете II и получил ответ из Лондона

Пекин, , 12:00 — REGNUM Китайский школьник, написавший письмо королеве Великобритании Елизавете II, спустя два месяца получил письмо из Букингемского дворца. Несколько месяцев назад 7-летний Цзинь Ханьмяо отправил письмо в Великобританию, в котором мальчик написал о путешествии первого грузового поезда, который вернулся из Лондона в китайский Иу за 19 дней.

В своем письме ребенок написал о традиционной китайской культуре и исторических отношениях Британии и Китая, о которых он узнал из книг и телепередач. Мать Ханьмяо помогла перевести письмо на английский язык, после чего 8 мая мальчик отправил его в Великобританию, пишет «Сина синьвэнь».

По словам матери ребенка, они не ожидали ответа, письмо было написано и отправлено для того, чтобы поддержать интерес школьника к изучению иностранных языков. 18 июля Цзинь Ханьмяо обнаружил в своем почтовом ящике ответ из Лондона.

В ответном письме представители Букингемского дворца рассказали школьнику о ранних годах жизни королевы Великобритании. Кроме того, в письме было подробно рассказано о самой резиденции Елизаветы II.

«Когда мы открыли конверт и прочитали письмо Ханьмяо просто засиял от радости. Я очень благодарна британской стороне за ответ на письмо обычного школьника из Китая. Уверена, что мой сын сделает все возможное для того, чтобы знать английский язык в совершенстве», — сообщила журналистам мать мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле в Лондоне состоялась торжественная церемония, посвященная отправлению первого грузового поезда с европейскими товарами из Великобритании в КНР. Всего за 19 дней поезд преодолел 12 тыс. км и доставил 32 контейнера в китайский город Иу.

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