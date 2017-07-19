В Мурманской области стали чаще выявлять коррупционные преступления

Мурманск, , 11:51 — REGNUM

В 2017 году в Мурманской области полицией было пресечено 71 экономическое преступление. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил журналистам начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов.

«За истекший период 2017 года количество выявленных преступлений экономической направленности возросло на 8,1 процента, в том числе совершённых в крупном и особо крупном размере — на 7 процентов. В результате принимаемых мер по противодействию коррупции на территории области было пресечено 71 преступление данного вида», — отметили в руководстве областного управления полиции.

Основное число выявленных преступных деяний, связанных с коррупцией, относится к категории тяжких и особо тяжких. «Более чем в два раза увеличилось число выявленных преступлений коррупционной направленности, совершённых в крупном и особо крупном размере», — добавили в пресс-службе УМВД.

Напомним, в коррупции в Заполярья нередко подозреваются госслужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный коррупционный скандал разразился весной текущего года в региональном правительстве: в отношении уволенного министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвиры Макаровой завели уголовное дело, её подозревают в злоупотреблениями должностными полномочиями.

По данным следствия, с 2007 по 2015 год Макарова выступала учредителем дачного некоммерческого партнёрства, которому в аренду был передан земельный участок в Кольском районе Мурманской области в землях лесного фонда. Несмотря на действующий запрет, подозреваемая организовала на вышеуказанном участке строительство жилого дома для использования в личных целях. Для придания видимости законности нахождения постройки в лесных угодьях министр дала указания подчинённым сотрудникам подготовить соответствующие документы, которые лично подписала.

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Добавим, после того, как информация о деятельности чиновника была обнародована в СМИ, в мурманском Минприроды её опровергли. В официальном комментарии ведомства в числе прочего было сказано, что «в целом по ситуации, «сенсация» была высосана из пальца».

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