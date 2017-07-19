В саратовском ГУ МВД не согласны с Генпрокуратурой в вопросах антитеррора

Саратов, , 11:53 — REGNUM ГУ МВД РФ по Саратовской области отпиской ответило на запрос ИА REGNUM, содержащий конкретные вопросы о реальных инструментах, используемых в рамках программы обеспечения безопасности населения, в том числе в плане защиты школ, детских садов, больниц и мест массового скопления людей. Краткий и абсолютно формальный ответ ГУ МВД, вероятно, должен удовлетворить саратовских налогоплательщиков, на чьи средства содержатся правоохранительные органы.

«На ваш запрос сообщаю, что руководством и личным составом ГУ МВД по Саратовской области принимаются все необходимые меры по обеспечению защищенности мест массового пребывания людей, объектов образования и здравоохранения. Проводятся все необходимые мероприятия по защите граждан от противоправных посягательств», — указано в ответе полиции за подписью начальника отдела информации и связей Дмитрия Рассказова.

Отметим, что корреспондент ИА REGNUM направил запрос на имя начальника ГУ МВД по Саратовской области Сергея Аренина, в котором просил предоставить информацию по целому ряду вопросов. Среди них: Как в регионе осуществляется обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения? На всех ли объектах сферы образования, здравоохранения есть охранные системы, установлен надлежащий пропускной режим, ограждение территории и налажена экстренная связь с правоохранительными органами? Какие реальные инструменты заложены в рамках программы обеспечения безопасности? Каких показателей исполнения удалось достичь с динамикой по годам работы программы?

Вопросы были заданы после того, как 13 июля заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь во время заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ заявил, что власти всех субъектов РФ не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей.

«Особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью объектов, — подчеркнул Гринь. — Во всех субъектах прокурорами констатирован низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно отсутствие охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами», — отметил он.

При этом органами местного самоуправления в ряде субъектов РФ «длительное время не завершается категорирование мест массового пребывания людей по степени угрозы совершения террористических актов, без чего невозможно оформление паспорта их безопасности», указал Гринь.

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