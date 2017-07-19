Власти Пекина намерены отказаться от угля до 2020 года

Пекин, , 11:34 — REGNUM Муниципалитет Пекина опубликовал новый план развития энергетики в столичном регионе КНР. Согласно опубликованному документу, до 2020 года все ТЭЦ, расположенные в Пекине и его пригородах, перейдут на газ или другие источники энергии.

Столичные власти активизировали усилия по борьбе с загрязнением воздуха в Пекине, Тяньцзине и городах провинции Хэбэй, вызванных сжиганием угля. Все угольные ТЭЦ будут оснащены газовыми котлами, что значительно улучшит экологическую обстановку в Пекине и его пригородах, пишет «Бэйцзин жибао».

Власти намерены постепенно сокращать потребление угля до 2020 года, так в 2019 году в столичном регионе общее потребление угля будет сокращено до 5 млн тонн. Для сравнения, в настоящее время в столичном регионе ежегодно сжигают до 70 млн тонн угля.

Ожидается, что к 2020 году энергия из возобновляемых источников составит до 8% от общего объема потребления.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Муниципального бюро охраны окружающей среды Пекина, в 2016 г. столичные власти сократили потребление угля в объеме 2,5 млн тонн.

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