Делегация из Луганска отправляется в Курск

Луганск, , 11:28 — REGNUM По приглашению российских коллег делегация Федерации профсоюзов ЛНР 20−21 июля посетит с рабочим визитом Курск. Об этом 19 июля сообщает Федерации профсоюзов ЛНР.

В программе двухдневного визита встреча с представителями профсоюзов Курской области, посещение детских оздоровительных лагерей «Заря» и имени Зои Космодемьянской, обсуждение вопросов организации летнего детского оздоровления.

Делегацию возглавляет председатель профсоюзной организации шахты имени Н.П. Баракова, член Территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности Краснодона и Краснодонского района ЛНР Александр Орыщук.

«Взаимные визиты представителей объединений профсоюзов субъектов Российской Федерации и Федерации профсоюзов ЛНР являются одним из самых эффективных способов взаимодействия, поскольку выполняют сразу несколько задач. Прежде всего, это возможность наладить связи со своими коллегами из разных уголков братской России, ознакомиться с опытом их работы, рассказать о своих наработках за непростой период 2014—2017 годов, — рассказал председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов. — Такие визиты — хорошая школа для профсоюзного резерва — нашей молодёжи, которой предстоит продолжать славные традиции профсоюзного движения Донбасса. Кроме того, встречаясь с российскими коллегами, мы можем лично донести информацию о тех событиях, которые пришлось пережить жителям Донбасса в 2014 — 2015 годах, а также о том, что происходит в Луганской Народной Республике сегодня. Во время ответного визита в нашу республику наши гости своими глазами могут оценить весь тот вклад, который жители нашей республики вносят, восстанавливая свои родные города и предприятия.» — сказал Орыщук.

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Связи Луганска и Курска растут и укрепляются. Так, с 16 по 18 июня сего года в Курске проходила XVII Межрегиональная универсальная оптово-розничная ярмарка «Курская Коренская ярмарка — 2017», в которой приняли участие специалисты Министерства экономического развития Луганской Народной Республики. Делегация ЛНР представила тогда более 20 производственных предприятий ЛНР пищевой, лёгкой, угольной, строительной промышленности и машиностроения.

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