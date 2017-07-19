Месяцы без зарплаты: с рабочими Шадринского завода обещают расплатиться

Шадринск, Курганская область, , 12:12 — REGNUM Прокуратура Курганской области организовала выездную приемную на базе ОАО «Шадринский телефонный завод» для работников предприятия. С 18 июля и на протяжении недели сотрудники надзорного ведомства будут работать на телефонном заводе и общаться с сокращенными сотрудниками, задолженность перед которыми составляет свыше пяти миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Шадринска.

Напомним, Арбитражный суд Курганской области в мае 2017 года признал ОАО «Шадринский телефонный завод» банкротом и открыл на предприятии конкурсное производство на шесть месяцев. По данным СПАРК, предприятие убыточно с 2014 года. В 2016 году убытки достигли 43 млн рублей. Собственниками Шадринского телефонного завода являются родственники гендиректора Сергея Воронова, которым принадлежит более 75% уставного капитала, а также Владимир Шербуренко с долей 22,8%. Кстати, семьям Вороновых и Шербуренко в тех же пропорциях — более 70% и 22% — принадлежит предприятие-партнер Шадринского телефонного завода ООО «Промэнерго» с пропиской в Каменске-Уральском.

Задолженность перед работниками превысила 5 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ОАО «Шадринский телефонный завод». В СКР заявляют, что предприятие якобы могло погасить долг, но не принимало для этого «никаких действенных мер».

Отметим, задержки зарплаты на заводе — не редкость. Весной 2016 года предприятие погасило перед более чем 100 работниками долг в размере почти 1,56 млн рублей. Однако в октябре 2016 года вновь выяснилось, что завод задолжал 1,6 млн рублей. Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарёв в связи с этим даже направил предостережение исполнительному директору предприятия.

Представитель прокуратуры Курганской области считает, что балансовой стоимости имущества телефонного завода хватит на погашение долгов по зарплате: у предприятия изъято имущества на сумму 7 млн рублей.

Само имущество оценено и выставлено на реализацию. Руководство завода уверяет, что задержанную заработную плату начнут выплачивать не позже начала следующей недели.

Вопрос о выплатах заработков находится под моим личным контролем и контролем губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Глава Шадринска Людмила Новикова и актив коллектива договорились о еженедельных встречах.

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