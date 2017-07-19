Италия: для мигрантов купят сборные домики из «Икеи»

Рим, , 11:14 — REGNUM Сборные домики из «Икеи» — новая идея для приема мигрантов, которая родилась у ассоциации «Красный Крест». Таким образом, найдено решение проблемы — откуда взять новые места для прибывающих беженцев. Как сообщают итальянские СМИ, «Красный Крест» в Италии уже заказал 350 модульных домиков с солнечными батареями.

Несколько месяцев назад в Лаваньи, около Генуи, администрация не исключила использование сборных жилых помещений для обеспечения достойной жизнибеженцам. Подобная ситуация сложилась в городе Понтедера (Тоскана), где префектура искала подходящий участок для размещения сборных домиков для приема мигрантов. Также решили действовать в Пизе и Новаре.

ГазетаIl Giornale приводит комментарий «Красного Креста», который сообщает, что за два месяца в приемных центрах Сеттимо Торинезе, Лечче, Брессо, Риме и Лампедузе были проверены подобные сборные дома, покупка их состоялась благодаря финансированию фонда «Икея». Подобные конструкции уже используются Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Каждый домик площадью 17 квадратных метров выполнен из биоматериалов, оснащен тепловым насосом и солнечными панелями, чтобы уменьшить затраты энергии. Первые 350 домов будут распределены между приемными центрами городов Сеттимо Торинезе, Лечче, Брессо и Римом.

Новость о покупке сборных домиков для беженцев возмутила жителей центральных районов Италии, пострадавших от землетрясения в августе 2016 года. Многие из жителей так и не получили собственного жилья. Мэр города Аматриче написал в социальных сетях, что тысячи жителей бывшего города, оставшиеся без крова, провели зиму в контейнерах, кемпингах в палатках и отелях на Адриатическом побережье.

«Почему комиссар по реконструкции города и глава гражданской обороны не подумали о нас? — возмущен мэр Серджио Пироззи. — Вместо того, чтобы тратить три тысячи евро на оплату отеля, правительство должно было дать бонус 1500 евро каждой семье, чтобы арендовать коттедж на время, необходимое для восстановления города».

На сегодняшний день, однако, уже известно, что 30% жителей разрушенного землетрясением города Аматриче, через год после землетрясения, пока не получат собственное жилье. Нииз «Икеи», ниизкартона.