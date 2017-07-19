В Госдуме предлагают прилетающих в РФ проверять на ВИЧ в аэропортах

Москва, , 11:10 — REGNUM В Госдуме предложили в международным аэропортах РФ установить лаборатории для проверки въезжающих на ВИЧ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

В ходе обсуждения закона о присяге при вступлении в гражданство РФ депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) отметил, что в Австралии, Канаде, США при получении вида на жительство, при получении гражданства требует пройти полную медицинскую комиссию.

«Мне кажется, этого у нас не хватает», — сказал парламентарий.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в ряде стран, откуда приезжают мигранты на заработки в РФ, эпидемия СПИДа и туберкулеза.

«Нам, может, надо дать поручение пограничникам — в аэропортах установить лаборатории, чтобы хотя бы на ВИЧ-инфекцию все-таки мы проверяли», — предложил Коломейцев.