В Госдуме предлагают прилетающих в РФ проверять на ВИЧ в аэропортах

Москва, 19 июля 2017, 11:10 — REGNUM В Госдуме предложили в международным аэропортах РФ установить лаборатории для проверки въезжающих на ВИЧ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.
В ходе обсуждения закона о присяге при вступлении в гражданство РФ депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) отметил, что в Австралии, Канаде, США при получении вида на жительство, при получении гражданства требует пройти полную медицинскую комиссию.
«Мне кажется, этого у нас не хватает», — сказал парламентарий.
Кроме того, он обратил внимание на то, что в ряде стран, откуда приезжают мигранты на заработки в РФ, эпидемия СПИДа и туберкулеза.
«Нам, может, надо дать поручение пограничникам — в аэропортах установить лаборатории, чтобы хотя бы на ВИЧ-инфекцию все-таки мы проверяли», — предложил Коломейцев.