«Опора России» против закона о курортном сборе

Москва, , 11:01 — REGNUM Общероссийская общественная организация «Опора России» направила официальное письмо на имя председателя Государственной думы ФРФ Вячеслава Володина о том, что не поддерживает законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах страны. По мнению вице-президента организации, этот законопроект «по своему существу является антирекламой внутреннего туризма в стране», передает ИА REGNUM.

Речь идет о проекте федерального закона №169585−7 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», которым предлагается ввести плату за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор).

«Этот законопроект по своему существу является антирекламой внутреннего туризма в стране», — прокомментировал вице-президент «Опоры России», председатель комитета по внутреннему туризму Алексей Кожевников.

По данным комитета по внутреннему туризму организации, увеличение стоимости отдыха на российских курортах приведет к уменьшению туристических потоков, что с одной стороны ударит по малому и среднему бизнесу, работающему в этих регионах (гостиницы, туроператоры, турагентства, сектор развлечений и экскурсий, транспортные компании), а с другой стороны снизит конкурентоспособность российских курортов.

По словам Кожевникова, взимание предлагаемого сбора будет возможно только в ' отношении лиц, прибывших по путевкам в гостиницы, санатории и аналогичные заведения. Это увеличит стоимость отдыха и создаст дискриминационные условия для отдыхающих. И произведет перераспределение в сторону нелегальных гостевых домов и прочих мест размещения, что вместо снижения теневого сектора приведет к его росту.

Алексей Кожевников также отметил, что реальные сборы будут в разы меньше ожидаемых, так как данные по турпотоку в регионах разнятся в зависимости от ведомств, их представляющих — Росстат, Ростуризм, регионы страны.

Например, о чем говорит концепция развития санаторно-курортного комплекса Краснодарского края до 2030 года. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2016 году составил 15,8 млн человек. Количество отдыхающих в организованном секторе составило 6,3 млн человек, а в неорганизованном секторе — 9,5 млн человек. Поэтому ожидать существенного увеличения поступлений в бюджет не приходится.

Если бы мы имели четкую стратегию развития внутреннего туризма с учетом мнения бизнеса, власти и потребителя, то подобного рода законы нам бы вряд ли потребовались, отмечает Алексей Кожевников.