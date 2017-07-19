Туркомпания «Аэлита Трэвел» приостановила работу из-за ЧП в Болгарии

Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Туристическая компания «Аэлита Трэвел», с офисами в Санкт-Петербурге и Москве, сообщила о приостановке своей деятельности по обслуживанию туристов в связи с наступлением страхового случая в Болгарии.

Компания проинформировала клиентов, что не может исполнить свои обязательства по договорам о реализации туристского продукта по независящим от нее причинам, и уведомила о приостановке туроператорской деятельности c 17 июля.

Организация отдыха в детском оздоровительном лагере «Олимпиум» в болгарском городе Обзор, на базе Чавдар, стала невозможной, говорится в сообщении «Аэлита Трэвел». Дело в том, что государственными органами Болгарии принято решение о закрытии оздоровительного лагеря Чавдар в связи с отказом в дальнейшей эксплуатации.

Как разъяснили в компании, ею было получено сообщение о смерти руководителя компании ЕООД «Ленд Логистик» и невозможности дальнейшего исполнения обязательств этой фирмы перед ООО «Аэлита Трэвел».

«Руководство ООО «Аэлита трэвел» обратилось в правоохранительные органы Болгарии, а также в Туристическое ведомство Болгарии, однако процесс взыскания денежных средств с недобросовестного иностранного оператора видится непростым и небыстрым», — признали в российской туркомпании.

Туристам, оплатившим путевки для детей в закрытый болгарский лагерь, предлагается прибыть в офисы ООО «Аэлита трэвел» в Москве и Петербурге для составления заявления о возврате денежных средств за несовершенную поездку.

При этом приостановка работы компании относится только к туроператорской деятельности в связи со случаем в Болгарии. К другим приобретённым или приобретаемым услугам по авиабилетам, страховке и трансферу приостановка туроператорской деятельности отношения не имеет, подчеркивают в ООО «Аэлита трэвел».