Ай-Петри освобождают от незаконных шалманов

Ялта, Крым, , 10:40 — REGNUM На плато Ай-Петри в Крыму заканчивают работы по сносу самовольных строений. Об этом 19 июля в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

«Сегодня завершаются работы по сносу и демонтажу фундамента самовольных строений. Мы неоднократно говорили, что министерство готово поддержать там установление статуса региональной ООПТ — особо охраняемой природной территории. Думаю, в ближайшее время руководство Ялты внесёт какие-то предложения. Если такая инициатива будет, то мы создадим её, если нет — благоустроим территорию, и Ялта будет вести за ней контроль», — отметил Нараев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне глава Крыма Сергей Аксёнов обещал, что на месте снесённых объектов будет обустроена открытая смотровая площадка, полностью выложенная тротуарной плиткой.

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Накануне власти республики предложили альтернативные участки владельцам незаконных самостроев, добровольно убравшим свои торговые точки. В частности, один из предложенных участков располагается в Симеизе вдоль трассы напротив горы Кошка. Его площадь составляет два гектара.

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