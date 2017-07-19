11 врачей отправились в недельное плавание по озеру Байкал

Иркутск, , 10:35 — REGNUM Бригаде специалистов предстоит посетить пять отдаленных поселков Ольхонского района. Медикам предстоит принять несколько сотен пациентов, передает ОТР.

В состав бригады «Плавучей поликлиники» входят два терапевта, педиатр, хирург, невролог, отоларинголог. Всего 11 специалистов. За неделю работы они планируют обследовать около пятисот человек.

В день будут принимать по 60 пациентов. Обследование будут проводить в участковых больницах и фельдшерско-акушерских пунктах. По результатам осмотров врачи направляют больных на дополнительное обследование или госпитализацию в больницы области.

Татьяна Бондаренко, заведующая отделением пульмонологии Ивано-Матренинской детской больницы:

В первый раз мне показали 80 детей, я чуть с ума не сошла, за один день такое количество детей осмотреть. Такие запущенные ребятишки. Во второй раз было уже легче, потому что они знали, кто чем болеет, уже немножко подлечивались. Люди очень рады, очень благодарны. Очень приветливо встречают. Потом звонят, спрашивают: «когда вы приедете?»

Помимо медицинского оборудования и лекарств, члены бригады везут с собой методическую литературу, листовки, буклеты, которые пригодятся не только местным фельдшерам, но и самим пациентам. Проект «Плавучая поликлиника» работает в Иркутской области с 2012 года. За это время более двух тысяч человек получили консультативно-диагностическую помощь.

В августе «Плавучие поликлиники» будут курсировать также в Братском и Усть-Удинском районах. Так как этот проект очень актуален для Иркутской области, региональный минздрав планирует расширить его географию и направлять рейсы в северные территории Приангарья.