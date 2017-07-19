Вербовщик боевиков ИГИЛ* в Астрахани поплатился шестью годами свободы

Астрахань, , 10:33 — REGNUM Уроженец Киргизии Лачинбек Хакимов проведёт в тюрьме шесть лет. К такому сроку мужчину приговорил Северо-Кавказский окружной суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Служители Фемиды признали Хакимова виновным по в содействии террористической деятельности (ч.1 ст.205.1 УК РФ).

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Являясь приверженцем радикальной формы течения ислама мужчина испытывал симпатию к участникам незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирийской Арабской Республики. Желая им посодействовать, он подбирал людей для участия в боевых действиях в составе террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В основном он выбирал лиц, потенциально склонных из-за религиозных убеждений к выезду в Сирию.

На «удочку» Халилова чуть не попались двое мужчин, с которыми он познакомился в конце 2015 года в Астрахани. Данный факт выявили сотрудники УФСБ России по Астраханской области. Следствие вели следователи первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) регионального СУ СКР.

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На предварительном следствии Хакимов заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения по делу. На суде он искренне раскаялся в содеянном. Отбывать наказание он будет в колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 год под уголовную ответственность попал ещё один предполагаемый вербовщик — 54-летний житель Астраханской области. Двум мужчинам, с которыми познакомился в мечети, он пообещал оплатить все расходы и помочь переправить их в Сирию через Турцию, чтобы пополнить ряды сирийских боевиков.

По данным спецслужб, на стороне сирийских боевиков воюют почти 70 уроженцев Астраханской области.

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