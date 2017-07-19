В Крыму готовятся к введению курортного сбора

Симферополь, , 10:30 — REGNUM В Крыму планируется создать рабочую группу для мониторинга ситуации с введением курортного сбора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 19 июля. Сегодня, напомним, Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект об эксперименте по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в третьем чтении. Сам закон заработает с 1 мая 2018 года, то есть с начала нового курортного сезона.

«Правительство Республики Крым поддерживает инициативу о введении курортного сбора. Это придаст дополнительный импульс развитию курортной инфраструктуры нашего региона», — считает Аксёнов.

Он также отметил, что сбор не должен стать обременительным для туристов: на федеральном уровне его верхняя планка будет определена в 100 рублей в день, а регионы уже определят конкретные ставки.

«В ходе работы над законопроектом Совет министров внес свои предложения. В частности, мы считаем, что отдыхающие должны оплачивать курортный сбор не посуточно, а единовременно — в начале отдыха. Это более удобно как для туристов, так и для средств размещения. Хочу особо подчеркнуть, что курортный сбор — это эксперимент. Мы посмотрим, как работает закон на региональном уровне, как он влияет на турпоток, обязательно учтем общественное мнение. При необходимости будем вносить коррективы», — добавил Аксёнов.

Глава Крыма назвал законопроект очень нужным и сообщил, что, совместно с другими курортными регионами, будет создана рабочая группа для проведения мониторинга, насколько курортный сбор удобен и необременителен для туристов.

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В Крыму с туристов уже начали взимать курортный сбор?

Законопроект об эксперименте по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях был принят Госдумой в двух чтениях (во втором — 14 июля). 10 июля состоялись парламентские слушания, на которых прозвучало предложение снизить максимальную ставку вдвое — до 50 рублей в день.

Между тем в регионах, участвующих в эксперименте, в целом введение курортного сбора поддерживают, утверждая, что дополнительные доходы в бюджеты курортных городов позволят решить целый ряд инфраструктурных проблем, что позитивно скажется и на туриндустрии.

Проблемы, отмечал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, могут возникнуть с механизмом выявления туристов.

«У нас практически невозможно идентифицировать туристов. Все данные, которые мы имеем, с большими отклонениями. Поэтому сначала необходимо добиться определённой точности в этом вопросе», — заявлял Аксёнов.

Между тем сложности уже возникли: в Крыму отмечаются случаи попыток взимания курортного сбора с туристов неизвестными. Власти Крыма призвали отдыхающих в таких случаях обращаться в полицию.