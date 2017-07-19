Минздрав Киргизии: Количество ВИЧ-инфицированных растет на 10% ежегодно

Бишкек, , 10:18 — REGNUM На 1 июня 2017 года в Киргизии зарегистрированы 7 038 киргизстанцев и 389 иностранцев, у которых выявлен вирус иммунодефицита человека. Среди них 595 несовершеннолетних и 902 больных СПИДом. Об этом сегодня, 19 июля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом, подчеркивают в ведомстве, количество зафиксированных новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Киргизии ежегодно увеличивается на 10%. Наиболее подвержены риску заражения ВИЧ/СПИДом люди трудоспособного возраста — от 20 до 49 лет.

Напомним, ранее руководство Глобального фонда борьбы со СПИДом приняло решение урезать финансирование программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Киргизии до $5 млн (296,85 млн рублей) на 2017 год, а с 2018 года ‑ и вовсе прекратить выделение средств.

Отметим, что в 2017 году правительство Киргизской Республики также снизило расходы госбюджета на сферу здравоохранения на 370 млн сомов (316,24 млн рублей по текущему курсу).

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