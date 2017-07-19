Китайский суд приговорил телефонного мошенника к пожизненному заключению

Пекин, , 10:16 — REGNUM В китайской провинции Шаньдун завершились слушания резонансного дела о телефонном мошенничестве, в результате которого погибла 18-летняя студентка Сюй Юйюй. Промежуточный народный суд города Линьи приговорил руководителя преступной группировки к пожизненному заключению, его подельники проведут в тюрьме от трех до пятнадцати лет.

На скамье подсудимых оказалось семь граждан КНР, обвиняемых в телефонном мошенничестве. Преступники были арестованы в августе 2016 года. По данным следствия, в период с ноября 2015 года по август 2016 года мошенники незаконно обогатились на 560 тыс. юаней (более $82 тыс.), пишет «Сина синьвэнь».

Одной из жертв мошенников стала 18-летняя студентка Сюй Юйюй. Девушка скончалась от сердечного приступа после того, как узнала, что 9900 юаней, которые должны были быть потрачены на оплату обучения, были украдены злоумышленниками.

В ходе слушаний мошенники полностью признали свою вину и заявили о том, что не собираются обжаловать приговор.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, подозреваемый в совершении серийных убийств, изнасилований, грабежей и в расчленении трупов предстал перед судом города Байинь провинции Гуаньсу на северо-западе КНР.

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