Архангельск и Петрозаводск свяжут авиарейсами к 2018 году

Архангельск, , 09:55 — REGNUM Авиасообщение между Архангельском и Петрозаводском планируется запустить в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Перелеты между Архангельском и Петрозаводском, расстояние между которыми около 1000 км, укрепят контакты между административными центрами северо-западных регионов.

Властям Поморья предстоит определиться с компанией-перевозчиком и маршрутом. На данный момент существует несколько вариантов авиасообщения: Архангельск — Петрозаводск — Архангельск, Санкт-Петербург — Петрозаводск — Архангельск или Сыктывкар — Архангельск — Петрозаводск. Последние два варианта, за счет рационализации авиаперелетов, позволят привлечь федеральное финансирование, а значит, снизить цену билетов.

По словам министра транспорта Архангельской области Вадима Кривова, в 2017 году из бюджета Архангельской области в качестве субсидий на внутрирегиональные авиаперевозки выделен 81 млн рублей. Это способствует развитию отрасли в регионе.

В пресс-службе правительства Архангельской области назвали еще один возможный межрегиональный маршрут: Котлас (город в Архангельской области) — Москва. Перевозчиком готова стать авиакомпания «Псковавиа».

Обсуждаются варианты авиасообщения Архангельска и Череповца (Вологодская область). Открытое в этом году авианаправление Архангельск — Калининград пользуется популярностью у пассажиров, поэтому будет сохранено.