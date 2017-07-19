«Интеграция ДФО с АТР — правильный путь к притоку человеческого капитала»

Владивосток, , 10:03 — REGNUM Ключевыми задачами в рамках политики стабилизации демографической обстановки для Приморского края должны стать увеличение объёмов доступного жилья, создание высокооплачиваемых рабочих мест, рост благосостояния населения и повышение здравого патриотизма. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил председатель регионального отделения «Деловой России», эксперт ОНФ Алексей Тимченко.

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«Проблема оттока населения с Дальнего Востока стоит ещё с 90-х годов, но сегодня наметились положительные сдвиги в её решении. Они связаны с проводимой политикой государства о «развороте на Восток», реализации территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток. В целом ситуация улучшается, процент покидающих регион жителей снижается, хотя пока и медленно», — констатировал представитель бизнес-сообщества.

По мнению Алексея Тимченко, существуют две основные проблемы оттока населения: экономическая и социальная. Сильная экономика всегда делает территорию привлекательной для жизни, поэтому государство идёт по правильному пути, создавая в ДФО уникальные режимы, ориентированные на внешнеэкономическую деятельность, приток инвестиций, которые будут работать, создавать рабочие места, увеличивать налоговые платежи в казну.

Определённый позитив, с точки зрения социальной составляющей, просматривается в выделении дальневосточных гектаров. Тем не менее, в развитии этой сферы уповать стоить не только на государственное бюджетирование, но и на социально-ответственный бизнес, который должен помогать с обустройством инфраструктуры для жизни населения, в том числе школ, поликлиник, детских садов, дорог, общественного транспорта.

«Основной задачей в этом ключе является развитие честной, эффективной и конкурентоспособной экономики. Это будет лучшим способом не просто удержать здесь население, но и добиться притока человеческого капитала сюда, на Дальний Восток. Поэтому превращение Дальнего Востока в площадку интеграции с Азиатско-Тихоокеанским регионом — абсолютно правильный путь», — уверен эксперт.

«Есть ещё один фактор — имиджевая привлекательность территории, — добавил председатель приморского отделения «Деловой России». — Чем выше интеллектуальный уровень жителей, тем больше у них запросов культурного характера: им нужна привлекательная и комфортная городская среда и место проживания, хорошая экология, комфортный отдых, возможности для личностного развития и так далее. И вот тут тоже нужно многое делать, формировать позитивные бренды территории применительно к Дальнему Востоку как региону с потенциалом развития для проживающих тут».

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Говоря непосредственно о Приморском крае, Тимченко выделил ключевые задачи для стабилизации демографической ситуации. Сюда представитель бизнес-сообщества отнёс увеличение объёмов строительства доступного жилья, открытие новых производств, создание высокооплачиваемых рабочих мест, улучшение социальной инфраструктуры, рост благосостояния населения, повешение здравого патриотизма.

«Осознание отдельно взятым жителем, к примеру, Владивостока и Приморья, как «моего города» и «моего региона» уже заставит задуматься о том, чтобы прочно связать свою судьбу с этой территорией. И это абсолютно правильно, поскольку понятия «своей земли», «малой и большой Родины» должны быть у любого гражданина», — прокомментировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2015 года население Дальнего Востока составила 6 211 021 человека, на 1 января 2016 года — 6 194 696 человек, то есть минус 16 052 человека. Население Дальнего Востока на 1 января 2017 года составило 6 182 679 человек, то есть минус 12 290 человек.

Якутия показала миграционную убыль в 4 153 человека, Амурская область — 3 270 человек, Приморский край — 3 209 человек, Камчатский край — 1 805 человек, Еврейская автономная область — 1 602 человека, Хабаровский край — 1 586 человек, Чукотский автономный округ — 516 человек, Магаданская область — 502 человека, Сахалинская область — 487 человек.