Автосообщение между Челябинском и Екатеринбургом ограничено

Челябинск, , 09:30 — REGNUM В Челябинской области перекрывают трассу М-5 «Урал», которая связывает Челябинск с Екатеринбургом. Об этом сообщают местные жители.

В организации ФКУ Упрдор «Южный Урал» отмечают, что полное перекрытие трассы проводится с 19 по 29 июля ежедневно с 4:30 до 5:00 по местному времени возле посёлка Клеопино. Причиной являются работы по монтажу рамной конструкции на данном участке.

Работы ведёт АО «Социнтех-Интстал». Отметим, трасса М-5 «Урал» соединяет Москву и Челябинск. Она проходит через Рязань, Пензу, Самару и Уфу.