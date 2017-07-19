Бута уличили в «производстве алкоголя» в камере

Москва, , 09:16 — REGNUM Приговоренному в США к 25-ти годам тюрьмы гражданину РФ Виктору Буту увеличили срок заключения на 40 дней из-за якобы «производства алкоголя» в камере. Об этом сообщил адвокат российского гражданина Алексей Тарасов в интервью газете «Известия».

По его словам, за «алкогольный напиток» тюремные власти приняли лечебный чайный гриб, который Бут выращивал в камере и делился с ним другими заключенными и даже охранниками.

«Никаких претензий к Виктору Буту не было, — говорит Тарасов. — Но внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя».

По словам адвоката, если в чайном грибе алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле.

«Тем не менее моего подзащитного лишили определенных послаблений, заработанных за хорошее поведение, — говорит Тарасов. — Также к его тюремному сроку добавили более 40 дней».

Адвокат также добавил, что за разговор с российским сотрудником СМИ Буту могут добавить еще более 50 дней и лишить определенных привилегий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин РФ Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 г. В 2010 г. он был экстрадирован в США, а в апреле 2012 г. суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Суд признал Бута виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Российский гражданин своей вины не признал.