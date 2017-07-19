‍Любители животных обрекли на смерть тысячи норок на ферме в Миннесоте

Иден-Валли , США, , 09:05 — REGNUM Домашние норки, не способные жить в дикой природе, оказались выпущенными на свободы неизвестными в городе Иден-Валли (штат Миннесота, США), сообщает Associated Press.

Инцидент произошел на ферме в ночь на 17 июля. Часть ограждения оказалась разрушенной.

При этом на воле оказались 35 тысяч норок, не способных выжить в дикой природе. Предположительно, акцию совершили защитники животных, протестующие против их уничтожения ради меха.

Этим делом занялись правоохранительные органы, которые не считают, что животных украли, поскольку было бы весьма затруднительно везти с фермы такое поголовье норок. ФБР оказывает содействие местной полиции.

Комментируя ЧП, окружной шериф Дон Гундмундсон сказал:

«Если бы они действительно заботились о животных, то они не выпустили бы тысячи норок умирать на жаре».

Оказалось, что отпущенные на свободу зверьки погибли: в окрестностях фермы обнаружены их останки.

За поимку злоумышленников объявлено вознаграждение.

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