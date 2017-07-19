Африканский трубкозуб появится в Московском зоопарке

Москва, , 08:49 — REGNUM В Московский зоопарк из Екатеринбурга привезут африканского трубкозуба, получившего свое название благодаря особенному строению зубов. Посмотреть на животное, которого на родине называют земляным поросенком, можно будет с сентября 2017 г. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Каждое новое животное для нас большая радость, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. — Мы уже давно договорились с зоопарком Екатеринбурга о том, что их детеныш переедет в Москву, но нужно было дождаться, пока малыш подрастет».

Отмечается, что зоологи уже готовят для трубкозуба вольер в павильоне «Ночной мир», а питаться животное будет тщательно выверенным рационом (рисовая каша, геркулес, сухой корм, бананы и черви).

«Сегодня встретить трубкозуба можно в отдельных районах Центральной и Южной Африки, — говорится в сообщении. — Взрослый самец весит от 50 до 70 кг, длина его тела — примерно 1,5 метра».