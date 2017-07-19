Среда, 19 Июля 2017 года
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В Саудовской Аравии арестовали девушку за «неприличную одежду»

Общество

Ее обвинили в нарушении шариатских норм

Эр-Рияд, 19 июля 2017, 08:50 — REGNUM  Полиция Саудовской Аравии арестовала девушку, обвинив ее в ношении «неприличной одежды». Она гуляла без головного убора, в короткой майке и в мини-юбке в одном из самых консервативных регионов страны: деревня Ушайкир в провинции Неджд, пишет 18 июля Die Zeit.

Девушку обвинили в нарушении шариатских норм, согласно которым, женщины обязаны носить длинные платья и хиджабы.

Помимо этого, она выложила видео «со своей прогулки» в социальную сеть Snapchat, что вызвало возмущение среди саудовских интернет-пользователей.

Законодательство страны предусматривает в качестве наказания для женщин, которые нарушили жесткий дресс-код, публичные удары плетью, а также тюремное заключение.

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Ислам