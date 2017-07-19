Жертвами жары в Японии за неделю стали шесть человек

Токио, , 08:36 — REGNUM В Японии за неделю с 10 июля шесть человек стали жертвами сильной жары, говорится в сообщении службы пожарной охраны страны.

Всего за неделю было госпитализировано 7 тыс. 680 человек, что в 1,8 раза больше, чем неделей ранее.

Среди тех, кто был доставлен в больницы, более трех недель там пробудут 170 пострадавших. Более 2,5 тыс. человек госпитализированы на более короткие сроки.

В основном от жары страдают люди старше 65 лет — 49,5%. В Японии в настоящее время на всей территории страны установилась жара: столбик термометра днем показывает плюс 35 градусов.

Всего в 2017 году от жаркой погоды погибли 17 человек. Власти призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и не проводить много времени под солнцем.