Минздрав предлагает продавать сигареты в duty free с пошлинами

Москва, , 08:20 — REGNUM Исполнительный директор Евразийской Ассоциации Duty Free Фатима Дзоблаева в ходе выступления на заседании экспертного совета ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции заявила, что новая антитабачная концепция Минздрава предусматривает введение запрета на безналоговые и беспошлинные продажи табачных изделий, пишет газета «Известия».

Согласно концепции ведомства, сигареты в магазинах беспошлинной торговли (duty free) будут продаваться по полной цене: с оплатой налогов, акцизов и таможенной пошлины.

При этом в Минздраве сослались на соответствующее положение Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Россия подписала конвенцию шесть лет назад.

Конвенция провозглашает право своих участников «учитывать свои национальные цели в области здравоохранения, касающиеся борьбы против табака».

В соответствующих случаях могут быть введены меры запрещающие или ограничивающие продажу безналоговых и беспошлинных табачных изделий лицам, осуществляющим международные поездки, и/или ввоза ими этих изделий.

По мнению экспертов, такой запрет приведет к снижению потока покупателей в магазинах Duty Free и падению объема неавиационного сегмента прибыли аэропортов. Сейчас в среднем блок сигарет в duty free стоит 30−35 евро, в случае отмены беспошлинной продажи его цена вырастет до 40−45 евро.