Камчатке не хватает денег на санаторно-курортное лечение инвалидов

Петропавловск-Камчатский, , 08:19 — REGNUM На Камчатке в последние годы снизилось количество детей-инвалидов, получивших путевки на санаторно-курортное лечение по линии Фонда соцстраха. По информации корреспондента ИА REGNUM, в 2015 году было выделено 92 путевки, в 2016-м — 63, а в текущем году на отдых отправлены всего 56 детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Депутат регионального парламента Татьяна Ткаченко сказала корреспонденту ИА REGNUM, что знает об этой проблеме. Она обсуждалась народными избранниками и было принято решение направить в федеральный центр просьбу о дополнительном финансировании.

«Сейчас получается, что по линии Фонда обеспеченность путевками не превышает 30%. Хотя в этом году поступило более 200 заявок», — пояснила Ткаченко.

При этом, на Камчатке есть еще ряд программ, по которым детей-инвалидов отправляют на санаторно-курортное лечение. В частности, в этом году 68 детей получат путевки в подведомственные организации Минздрава за счет федерального бюджета. Лечение еще 62 детей пройдет в местных санаториях за счет краевой казны.

При этом дети-инвалиды с Камчатки ездят также лечится в санатории Сочи и Алтайского края.

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