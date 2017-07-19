Онищенко предложил ограничить продажи спиннеров в РФ

Москва, , 08:16 — REGNUM Влияние популярной во всем мире вращающейся игрушки — спиннера — на детскую психику должно быть тщательно изучено. Не исключено, что продажи спиннеров стоит приостановить, заявил бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке («Единая Россия») Геннадий Онищенко, пишут «Известия».

По словам Онищенко, со стороны родителей поступают массовые жалобы на спиннеры, которые, предположительно, негативно влияют на здоровье детей. Речь идет в числе прочего об ущербе для детской психики.

«Надо разобраться, может, даже приостановить их использование и продажу. Хотя я представляю, какой международный вой раздастся в ответ на такие предложения», — отметил Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора напомнил, что ранее надзорные органы обращали повышенное внимание на детские игрушки, однако затем для всех сегментов экономики стала преобладающей политика устранения «надзоров государственных». Онищенко добавил, что значение имеет не только материал игрушки, но и тот воспитательный и физический эффект, который она оказывает на ребенка.

«Что касается спиннеров, когда это превратилось в явление, которое уже волнует даже непрофессионалов, а государство при этом сохраняет олимпийское спокойствие — в этом вся и беда», — подвел итог специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно о намерении Роспотребнадзора изучить влияние спиннеров на здоровье и психику детей. К работе будут привлечены научно-исследовательские организации, работающие в области охраны здоровья детей и подростков.

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