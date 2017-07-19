Суд отклонил апелляцию центра Рерихов на решение о выселении

Москва, , 07:54 — REGNUM Арбитражный апелляционный суд во вторник, 18 июля, отклонил жалобу Международного центра Рерихов (МЦР) по делу о выселении организации из здания усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке в российской столице. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

«Апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения Арбитражного суда г. Москвы и отклонил жалобу МЦР, — говорится в сообщении. — Таким образом, решение, обязывающее МЦР освободить здание, вступило в законную силу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта Арбитражный суд удовлетворил иск Музея Востока о расторжении договора с МЦР о безвозмездном пользовании зданием усадьбы Лопухиных в Москве.

Юрист музея пояснил, что МЦР занимал усадьбу по договору аренды, однако впоследствии не смог исполнять его условия и с 2014 г. город предоставлял усадьбу МРЦ по договору о безвозмездном пользовании. В 2015 г. усадьба была передана в федеральную собственность и позже — Музею Востока для создания Музея Рерихов.

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