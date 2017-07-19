Ушел из жизни сооснователь журнала «Афиша» Эндрю Полсон

Лондон, , 07:48 — REGNUM Один из основателей издательского дома «Афиша» и компании SUP Media, предприниматель Эндрю Полсон скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава департамента разработки и дизайна видеопродуктов и технологий Rambler&Co Алексей Казаков.

«Умер Андрей Рональдович Полсон. Любимый Andrew Paulson, вечная тебе память, дорогой», — написал он.

Казаков отметил, что причиной смерти Полсона стало онкологическое заболевание.

Эндрю Полсон, сын американского лингвиста и искусствоведа, профессора Рональда Полсона, родился в 1958 году в Нью-Хейвене (штат Коннектикут). В 1993 году он впервые приехал в Россию и вскоре занялся открытием новых периодических изданий. В их числе — журнал «Деловые люди», газеты «Понедельник» и «Вечерняя Москва».

В 1998 году совместными усилиями Полсона, финансиста Антона Кудряшова и предпринимателя Ильи Ценципера был основан журнал «Афиша», публиковавший новости и анонсы в сфере развлечений. В 2003 году впервые увидел свет ежемесячный журнал «Афиша-Мир», специализирующийся на путешествиях.

В 2006 году появилась компания SUP, ставшая крупнейшей российской компанией в области сетевых медиа. Сооснователями SUP выступили Полсон и предприниматель Александр Мамут.

В SUP входят такие ресурсы, как «Газета.Ru», LiveJournal.com, «Чемпионат.com», +SOL. В группу компаний Rambler&Co, в 2013 году объединившую в себе SUP Media и «Афиша-Рамблер», входят интернет-холдинг «Рамблер», издания «Афиша», «Лента.ру», «Бегун», «Прайс-экспресс» и «Рамблер-Игры».