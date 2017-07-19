G20: Египетский бизнесмен заплатил беженцам за протест против Катара

Берлин, , 06:59 — REGNUM Египетский бизнесмен заплатил беженцам, чтобы они вышли на демонстрацию против Катара на полях саммита «Большой двадцатки», проходившей в Гамбурге 7—8 июля, пишет 18 июля Faktenfinder.tagesschau.

Бизнесмен пообещал заплатить сирийскому беженцу, проживающему в Гамбурге €1000, если он придет на демонстрацию и позовет с собой своих друзей, которым также пообещал выплатить по €100.

Таким образом, на демонстрацию против Катара с плакатами, где на разных языках написано «Катар спонсирует терроризм», пришли около 300 человек, однако заплачено было лишь 140 беженцам.

Остальные, почувствовав себя обманутыми, устроили демонстрацию в защиту Катара.

Египетские СМИ, в частности, газета «Египет сегодня», опубликовали новости о том, что в Гамбурге «якобы» семь тыс. человек вышли на улицу, осуждая Катар за спонсирование террористов.

Но как выяснилось, протест, который проходил на фоне дипломатического кризиса на Ближнем Востоке, оказался «купленной подделкой», добавляет Faktenfinder.tagesschau.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейном и Египтом разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив страну в пособничестве террористам.

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