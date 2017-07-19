Минпромторг разработает отдельные правила техосмотра для электромобилей

Москва, , 05:52 — REGNUM Минпромторг России планирует до конца 2017 года разработать отдельный регламент прохождения техосмотра для автомобилей с электрическими или гибридными двигателями, передаёт 19 июля газета «Известия».

Как отметили в ведомстве, в последние годы число машин с комбинированной энергоустановкой и электромобилей в России, как и во всём мире, существенно возросло. На сегодняшний день в стране насчитывает около 12 тысяч подобных машин.

«Технические требования для новых базовых систем электромобилей и гибридных транспортных средств, в том числе высоковольтных цепей, в современных регламентах отсутствуют», — сообщили в Минпромторге.

Кроме этого, в министерстве обратили внимание, что высоковольтные цепи электромобилей и гибридов, а также входящие в эти цепи элементы имеют конечную надёжность. Это говорит о том, что существует вероятность их отказа. Последствия подобных отказов во время движения автомобиля на данный момент практически не изучены, тем не менее подчёркивается, что поломка этих систем может привести к тяжёлым последствиям на дороге.

Сообщается, что при разработке нового регламента Минпромторг намерен проанализировать российские и зарубежные стандарты и другие нормативные документы.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения, предусматривающие введение новых терминов «электромобиль» и «гибридный автомобиль». Для экологически чистых видов транспорта также появятся специальные знаки, регламентирующие места парковки и зарядки.

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