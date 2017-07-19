Хор для мальчиков в Регенсбурге: около 550 детей стали жертвами насилия

Берлин, , 05:16 — REGNUM Около 550 детей стали жертвами физического или сексуального насилия во время своего пребывания церковном хоре для мальчиков при кафедральном соборе Святого Петра в Регенсбурге, пишет 18 июля Der Kurier.

Об этом свидетельствуют итоги двухлетнего расследования юриста Ульриха Вебера по делу о насилии над участниками одного из старейшего в мире церковного хора Regensburger Domspatzen. Результаты расследования, представленные общественности 18 июля, оказались «шокирующими», пишет издание.

Вебер сообщает, что с 1945 года было зафиксировано 547 случаев насилия: 500 детей стали жертвами побоев, около 67 мальчиков — жертвами сексуального домогательства.

Согласно итогам расследования, основные события проходили в 1960—1970 годах, случаи с физическим насилием фиксировались до 1992 года.

При этом все пострадавшие до сих пор описывают свое пребывание в хоре как «худшее и беспомощное время в их жизни».

Напомним, что первые сведения о насилии появились в немецких СМИ в 2010 году. В настоящее время в совершении преступлений против детей подозреваются около 50 человек, 9 из которых могли участвовать в сексуальных домогательствах.