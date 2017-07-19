Каждый день Россия и Украина всё дальше и дальше друг от друга?

Москва, , 01:38 — REGNUM Численное увеличение положительно настроенных украинских граждан к России объясняется тем, что Украина сосредоточилась на демонстрации своих побед. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил социолог Евгений Копатько.

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«Последние месяца три Украина сосредоточилась на своих достижениях, на демонстрации побед: «безвиз», общение с Трампом…, — отметил социолог. — Каждый день мы всё дальше и дальше друг от друга».

По мнению Евгения Копатько, Россия часто защищается от пропагандистской работы, которая ведётся на Украине в отношении нее, а должна вести осмысленные наступательные действия, в том числе в информационном пространстве.

«Обозначьте, что получилось при этой власти — $45 млрд товарооборот России и Украины в 2012 году и $10 млрд — в 2016. Пусть голые цифры работают, а люди сравнивают, что в жизни было три года назад, а что случилось сейчас», — отметил социолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные социологического опроса, проведённого с 20 по 29 мая 2017 года, согласно которым отрицательное отношение к России у 37%, положительное — у 43%, с ответом затруднились 20%. В феврале положительное отношение к России наблюдалось у 39% украинцев.