Стратегическое терпение России в отношении Украины работает?

Москва, , 01:30 — REGNUM Рост количества положительно настроенных украинских граждан к России обусловлен тем, что ситуация в стране с течением времени в лучшую сторону не меняется. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн, комментируя данные майского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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«Время идёт, ситуация в лучшую сторону не меняется. А рядом через границу, есть большая Россия, в которой есть сильная власть, есть действующий президент, в которой в полном объёме выполняются социальные гарантии перед своим народом, в которой нет войны, в которой есть уверенность людей в завтрашнем дне!, — отметил Хинштейн. — И когда ты смотришь и понимаешь, что там за речкой люди живут совершенно по-другому, то, конечно же, волей неволей ты начинаешь по-иному на все эти процессы смотреть».

Отвечая на вопрос телеведущей, советник главы Росгвардии подтвердил, что очень рассчитывает на фактор «стратегического терпения» — Россия ничего не делает, и жители Украины сами всё осознают.

Как сообщало ИА REGNUM, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные социологического опроса, проведённого с 20 по 29 мая 2017 года, согласно которым отрицательное отношение к России у 37%, положительное — у 43%, с ответом затруднились 20%. В феврале положительное отношение к России наблюдалось у 39% украинцев.